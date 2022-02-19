Более 45 млн рублей направят на ремонт центра народной культуры в Адыгее

Планируется, что обновленный дом культуры распахнет свои двери к концу года. Фото: Инстаграм администрации Шовгеновского района.
Начался капитальный ремонт межпоселенческого центра народной культуры. Это стало возможным благодаря государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Объект построен в 1957 году. Его последняя реконструкция проводилась 37 лет назад.
Работы по капитальному ремонту направлены как на сам ДК, так и на благоустройство прилегающей к нему территории.
- На эти цели из бюджетов различного уровня выделено более 45 миллионов рублей, – сообщили сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Шовгеновского района. - Планируется, что обновленный дом культуры распахнет свои двери к концу года.
На время ремонта репетиции и концерты проводят в Мамхегском сельском доме культуры. Также продолжит работать и киносеть. На территории района будет функционировать мобильный зал.