Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 февраля 2022 11:53

В Адыгее установят новые камеры для контроля нарушений на дорогах

Цифровые технологии на страже безопасности
Валерия ГОДОВНИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За прошлый год вынесено 881 530 постановлений об административных правонарушениях.

За прошлый год вынесено 881 530 постановлений об административных правонарушениях.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Адыгеи до конца марта установят 16 новых камер фото и видеофиксации. Наблюдение поможет зафиксировать нарушения, которые часто допускают нерадивые водители на дорогах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», стационарные камеры смогут контролировать движение одновременно по нескольким полосам движения. Объективы направлены в том числе и на встречку. Вдобавок к этому камера сможет зафиксировать сразу несколько нарушений.

- Сюда относятся превышение скорости, выезд за стоп-линию или движение по обочине, - поясняют правоохранители.

Напомним, проект начал действовать с 2020 года. За это время на дорогах Адыгеи подключили 74 камеры.

- За прошлый год вынесено 881 530 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила больше 498 тысяч рублей. - сообщил директор Центра безопасности дорожного движения Даур Аргун.