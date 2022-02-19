В Адыгее установят новые камеры для контроля нарушений на дорогах

За прошлый год вынесено 881 530 постановлений об административных правонарушениях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На дорогах Адыгеи до конца марта установят 16 новых камер фото и видеофиксации. Наблюдение поможет зафиксировать нарушения, которые часто допускают нерадивые водители на дорогах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», стационарные камеры смогут контролировать движение одновременно по нескольким полосам движения. Объективы направлены в том числе и на встречку. Вдобавок к этому камера сможет зафиксировать сразу несколько нарушений.

- Сюда относятся превышение скорости, выезд за стоп-линию или движение по обочине, - поясняют правоохранители.

Напомним, проект начал действовать с 2020 года. За это время на дорогах Адыгеи подключили 74 камеры.

- За прошлый год вынесено 881 530 постановлений об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила больше 498 тысяч рублей. - сообщил директор Центра безопасности дорожного движения Даур Аргун.