Новый спорткомплекс для школы олимпийского резерва открыли в Анапе Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новый спортивный комплекс для школы олимпийского резерва открыли в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На открытии присутствовали вице-губернатор Александр Власов, министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко, глава Анапы Василий Швец, депутаты ЗСК, воспитанники и тренеры спортшколы.

Спортивный комплекс вмещает спортзал, тренерскую, раздевалки, медицинский кабинет, административные и технические помещения. Здание возвели за счет краевого и местного бюджетов по госпрограмме Кубани «Развитие физической культуры и спорта».

Всего в школе олимпийского резерва №1 Анапы открыты отделения дзюдо, самбо, борьбы, бокса, бадминтона, карате, футбола, фитнес-аэробики, парусного и адаптивного спорта. Каждый год здесь подготавливают до трех мастеров спорта, 300-400 спортсменов массовых разрядов. Всего в школе насчитывается более тысячи воспитанников и 40 тренеров.

– Теперь спортсмены смогут заниматься на территории нового спорткомплекса. Спорт и занятия физической культурой должны быть доступны всем и каждому в течение всего года в любую погоду. Только таким образом мы сможем обеспечить системность занятий, вырастить новых чемпионов, спортивных звезд для Кубани и России, - отметил вице-губернатор Александр Власов.

Кроме занятий по спортивным отделениям, на территории школы проводят тестирование сдачи норм ГТО.