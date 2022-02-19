Адыгея готовится ко Дню родного языка Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 февраля отмечается Международный день родного языка. В преддверии этого события в республике организован ряд мероприятий.

Школьники могут принять участие в традиционной всероссийской акции “Родные языки народов России”. Для этого нужно записать на видео стихотворение на родном языке. И выложить ролик в социальных сетях с хештегом #Родныеязыки2022. Темой может быть свой город, село, историческое событие или семья.

- В образовательных организациях республики будут организованы мероприятия, посвященные Международному дню родного языка,- добавили в республиканском Министерстве образования и науки. - Викторины, круглые столы, конкурсы рисунков, презентации, открытые уроки, классные часы, внеклассные мероприятия.

В научной библиотеке Майкопского государственного технологического университета с 21 по 27 февраля организуют выставку «Великий и могучий русский язык». Также тематическое мероприятие пройдет и в Национальной библиотеке республики.