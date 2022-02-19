Лучших специалистов в области животноводства Кубани наградили в Краснодаре Фото: пресс-служба краевой администрации

Лучших специалистов в области животноводства Кубани наградили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации. Профессиональный праздник в регионе отмечают в третью субботу февраля.

Награды лучшим животноводам вручили губернатор края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

В настоящее время Кубань занимает третью позицию в стране по производству молока. Количество крупного рогатого скота выросло на 5 тысяч голов. Сейчас в регионе насчитывается 560 тысяч голов.

Кроме того, на 7% повысилось производство мяса. Так, в прошедшем году выпущено 594 тысячи тонн продукции.

- В этом году на развитие животноводства направим 2,1 миллиарда рублей. Мы инвестируем в сельское хозяйство, чтобы повышать качество жизни на селе. Ваш тяжелый, напряженный труд – это здоровые продукты в каждом доме, залог сохранения плодородия кубанской земли, процветания станиц и хуторов. Спасибо, что с полной самоотдачей, терпением и упорством продолжаете заниматься любимым делом, - поздравил специалистов животноводства Вениамин Кондратьев.

Лучшим специалистам вручены почетные награды. А трое победителей профессионального конкурса получили автомобили «Нива».