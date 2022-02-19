В международном аэропорту Сочи встретили спортсмена Дмитрия Миронова по традициям Кубани

Дмитрий Миронов соревновался за медали в керлинге Фото: пресс-центр администрации Сочи

Дмитрий Миронов прилетел в Сочи с Олимпийских игр 19 февраля. Керлингиста встретили в международном аэропорту города. С участием в Олимпиаде, которая проходила в Пекине, Дмитрия Миронова поздравили близкие, друзья и представители краевого министерства спорта. Как удалось узнать «КП»-Кубань», спортсмена приветствовали также коллеги из Центра олимпийской подготовки. Дмитрия Миронова поздравили и с его достижениями на Олимпийских играх-2022.

- Вернувшегося в Сочи спортсмена встретили казак и казачка с песнями и караваем, - подчеркивает пресс-центр администрации Краснодарского края.

Дмитрий Миронов состязался за медали в керлинге. Как выяснила «Комсомольская правда»-Кубань», Сборная Россия победила такие страны, как Китай, Данию, Италию и Канаду. Но мы уступили США, Швейцарии, Швеции, Норвегии, Великобритании. В связи с этим Сборная Россия не вышла в полуфинал.