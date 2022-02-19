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Общество19 февраля 2022 15:12

На Кубани пойманы инспекторы ДПС при получении 30 000 рублей

С сотрудниками органов проводятся следственные действия
Светлана ОВДЕЙ
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В настоящее время проводится следствие Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время проводится следствие Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двоих инспекторов ДПС поймали при получении 30 000 рублей в Краснодарском крае. Сотрудникам передали деньги за увод от административной ответственности.

Так, два правоохранителя из Новопокровского района Кубани договорились о взятке с местным жителем. Сотрудники органов должны были помочь тому с уводом от ответственности за вождение в нетрезвом виде.

- Полицейским передали деньги за непривлечение к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ. Инспекторы при получении денег были не в служебное время, не в служебной форме одежды, не вооружены и на гражданском автомобиле, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проводятся следственные действия в Новопокровском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.