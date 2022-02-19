На Кубань идут гололедно-изморозевые явления

Утром местами возможен туман Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае 20 февраля не ожидается серьезных осадков. Лишь утром в регионе местами прогнозируют туман и гололедно-изморозевые явления. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Слабый дождь, а также мокрый снег в горах прогнозируют на вечер 19 февраля. Столбики термометров 20 февраля достигнут 0-5 градусов тепла, а днем поднимутся до 7-12 градусов.

- На Черноморском побережье сохраняется переменная облачность, преимущественно без осадков. В Туапсинском районе местами пройдет небольшой дождь, в горах - с мокрым снегом. Ветер южной четверти достигнет 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15-17 метров в секунду, температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем - 8-1 градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В горах порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду.