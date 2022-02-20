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Общество20 февраля 2022 5:39

Начало рабочей недели на Кубани будет дождливым

21 февраля в регионе ожидается дождь
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
С понедельник будет сыро

С понедельник будет сыро

Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодарский край придет весеннее тепло. Но вместе с ним в регионе пройдут дожди. А в начале марта столбики на термометрах рухнут до минусовых температур.

- 21 февраля на Кубани ожидается дождь. С 22 по 24 февраля потеплеет до +16 градусов. С 25 февраля снова в регион придут дожди. А к 1 марта ночные температуры опустятся до минусовых, - прогнозируют синоптики.

Температурные качели можно наблюдать на Кубани в течение всего месяца. Метеозависимых людей снова предупреждают о перепадах давления.