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Общество20 февраля 2022 6:07

Храмы Кубани открыли сбор помощи беженцам из Донбасса

Пожертвования принимают во всех приходах
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: mitropoliakuban.ru

Фото: mitropoliakuban.ru

Во всех храмах Краснодарского края 20 февраля начался сбор пожертвований для беженцев Донбасса, прибывающих в Ростовскую область.

- Готовится к отправке гуманитарный груз с товарами первой необходимости и средствами личной гигиены. Его доставят в соседний регион в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе Екатеринодарской епархии.

Сейчас рассматривается список и другого необходимого, в том числе из вещей и продуктов. Наборы будут формировать на местах.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий призвал жителей края возносить молитвы о прекращении междоусобной брани.