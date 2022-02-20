Храмы Кубани открыли сбор помощи беженцам из Донбасса

Фото: mitropoliakuban.ru

Во всех храмах Краснодарского края 20 февраля начался сбор пожертвований для беженцев Донбасса, прибывающих в Ростовскую область.

- Готовится к отправке гуманитарный груз с товарами первой необходимости и средствами личной гигиены. Его доставят в соседний регион в ближайшее время, - сообщили в пресс-службе Екатеринодарской епархии.

Сейчас рассматривается список и другого необходимого, в том числе из вещей и продуктов. Наборы будут формировать на местах.

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий призвал жителей края возносить молитвы о прекращении междоусобной брани.