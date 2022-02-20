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Общество20 февраля 2022 6:38

На Кубани хирурги извлекли из желудка 2-летней девочки обручальное кольцо

Его ребенок проглотил случайно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/rb1_tuapse_endoskopia

Фото: instagram.com/rb1_tuapse_endoskopia

В больницу Туапсе поступила 2-летняя пациентка. Девочка жаловалась на боли в животе, она отказывалась есть. Рентген показал, что в ее желудке находится кольцо.

- На консилиуме было решено провести лечебную гастроскопию и вытащить кольцо без оперативного вмешательства, - сообщил на своей странице в Instagram врач-эндоскопист ЦРБ Гор Саакян.

Фото: instagram.com/rb1_tuapse_endoskopia

Фото: instagram.com/rb1_tuapse_endoskopia

Сейчас с ребенком все хорошо, она находится под наблюдением в хирургическом отделении. В ближайшее время врачи планируют выписать ее с мамой домой. Медики напоминают – мелкие вещи и детали необходимо хранить вдали от детей.