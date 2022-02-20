Мэр Сочи встретился с 10-летним победителем Международного турнира по шахматам

Фото: AlekseiKopaigorodskii

Юный 10-летний шахматист Артём Лебедев вернулся из Сербии с кубком с Международного турнира. Он переиграл соперников намного старше себя. После победы со спортсменом встретился мэр города Алексей Копайгородский.

- Артём начал заниматься шахматами с 4 лет. Он привозит в Сочи награды одну за другой, - написал в Telegram-канале Копайгородский.

Глава Сочи встретился с 10-летним победителем Международного турнира по шахматам. Он поблагодарил родителей за чемпиона.

- Артёму пожелал верных ходов и новых побед. Будем следить за выступлениями нашего земляка в составе сборных Краснодарского края и России, - отметил Алексей Копайгородский.