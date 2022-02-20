В Сочи проходит VI международный Sochi Film Festival

Фото: sochi.ru

В Сочи проходит международный фестиваль. В рамках мероприятия на курорте открылся показ документального фильма, посвященного легендарной летчице Евгении Жигуленко.

- Жигуленко была командиром звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиаполка. Она совершила 773 боевых вылета и нанесла противнику большой урон. По ее воспоминанием снят фильм «В небе ночные ведьмы», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

На курорте через искусство кино укрепляют и улучшают коммуникацию между людьми различных культур. В этом году для участия в кинофестивале было подано более 400 заявок. В конкурсную программу отобрано рекордное количество претендентов – 103 работы из 23 стран мира. Оценивать конкурсантов будут в 21 номинации.

Результаты VI Международного кинофестиваля «Сочи Фильм Фестиваль» будут названы 20 февраля.