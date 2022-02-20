На Кубани за сутки выявили 3437 заболевших COVID-19, в том числе 220 детей

Последние данные по коронавирусу на 20 февраля

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 3437 заболевших коронавирусом. Среди них 220 – это дети.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь выявили 1167 зараженных. В антирейтинг попали Новороссийск и Сочи, здесь зафиксировано 204 и 202 заболевших. В Тихорецком районе положительный тест получили 163 человека.

- В Туапсинском районе COVID-19 подтвердили у 110 человек, в Тимашевском – 106, в Динском – 101, в Абинском – 97, - сообщили в оперштабе.

В других районах меньше сотни заболевших. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких сейчас находятся 110 пациентов, еще пять – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.