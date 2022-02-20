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Здоровье20 февраля 2022 8:36

Прививку от COVID-19 сделали более 3 млн жителей Кубани

Вакцинация продолжается
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Вакцина в прививочных пунктах в наличии

Вакцина в прививочных пунктах в наличии

В Краснодарском крае складывается сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Каждый день в регионе COVID-19 подтверждают более чем у 3 тысяч человек. Вакцинация от инфекции продолжается.

– Система здравоохранения Кубани второй год работает в условиях пандемии и испытывает колоссальную нагрузку. Из-за роста числа заболевших мы были вынуждены вновь приостановить плановую диспансеризацию, чтобы бросить все силы на борьбу с ковидом. Единственный шанс вернуться к привычной жизни – это вакцинация, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На сегодняшний день от COVID-19 вакцинировались более 3 млн жителей края. Многие прошли ревакцинацию. Медики уверяют, это единственный способ побороть заразу.

Во всех районах Кубани открыты 332 прививочных пункта, в том числе 74 – на Черноморском побережье. В регионе можно сделать вакцину «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».