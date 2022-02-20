Мэрия Анапы инициировала проверку по факту разрытия дюн на пляже курорта

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В Анапе накануне трактор сносил дюны. После случившегося мэрия Анапы вместе с полицейскими организовала проверку.

- Факт перемещения песка зафиксирован в Витязево в районе улицы Знойной. Вместе с полицейскими устанавливаем все обстоятельства случившегося, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

По информации рабочих, они производили расчистку прохода к морю для подготовки к лету. Они уточнили, что песок не вывозился, а просто перемещался. Эти данные проверят стражи порядка. Водителю спецтранспорта может грозить штраф.