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Происшествия20 февраля 2022 10:22

Две аварии оставили без света около 4 тысяч жителей Краснодара

Массовое отключение электричества произошло в Прикубанском округе города
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Ведутся восстановительные работы

Ведутся восстановительные работы

В Прикубанском округе Краснодара произошло две крупных энергоаварии. В общем количестве без света остались около 4 тысяч человек.

- Без света остались улицы Степная, Юбилейная, Веселая, Восточная, Юношеская, поселок Индустриальный - 1,5 тысячи жителей. После второй аварии электричества нет на улицах Красных Партизан, Круговая, Западный обход, Заполярная, Кирпильская, Клеверная, Снежная, Азовская, Средняя - зона отключения коснулась 2,5 тысячи жителей, - сообщил в ЕДДС.

Электрики отметили, что время восстановительных работ займет 4-5 часов.