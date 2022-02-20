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Общество20 февраля 2022 10:37

Ремонт учреждений культуры в Краснодаре обойдется в 40 млн рублей

Деньги направят в 2022 году
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В этом году в Краснодаре отремонтируют детские школы искусств, художественные школы и другие учреждения культуры. Их территории благоустроят. На работы выделят более 40 млн рублей.

- В этом году обновят фасад здания Центра культурного развития «Карасунский». Также отремонтируют фасад и кровлю в детской школе искусств № 8. В детской школе искусств № 11 имени Арно Бабаджаняна поменяют забор. Модернизируют библиотеки, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Также в администрации отметили, что скоро приступят к ремонту входной арки в Чистяковской Роще. Ее обновление обойдется в 4,1 млн рублей.