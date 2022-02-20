Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСпецоперация на УкраинеСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 февраля 2022 11:52

В Калининском районе Кубани обновят парк за 35 млн рублей

Благоустроят зеленую зону по нацпроекту
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В 2022 году благоустроят парк на улице Ленина станицы Калининской. На благоустройство уже выделено 35 млн рублей.

– Благодаря нацпроекту в станице обновят несколько гектаров зеленой зоны. Работы здесь выполнят в два этапа, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территории увеличат количество тротуарных дорожек, установят детский и спортивный комплексы, а также оборудуют зоны отдыха с новыми скамейками. В парке появятся уличное освещение с декоративными светильниками.