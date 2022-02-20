В Калининском районе Кубани обновят парк за 35 млн рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В 2022 году благоустроят парк на улице Ленина станицы Калининской. На благоустройство уже выделено 35 млн рублей.

– Благодаря нацпроекту в станице обновят несколько гектаров зеленой зоны. Работы здесь выполнят в два этапа, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На территории увеличат количество тротуарных дорожек, установят детский и спортивный комплексы, а также оборудуют зоны отдыха с новыми скамейками. В парке появятся уличное освещение с декоративными светильниками.