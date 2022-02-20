В Краснодаре на территории военного училища открыли памятник генералу Штеменко

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На территории Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко открыли памятник знаменитому военачальнику. Бюст установили в честь 115-й годовщины со дня рождения Сергея Штеменко на одноименной аллее по улице Дзержинского.

- Училище носит имя Сергея Штеменко уже 45 лет. Сегодня состоялось торжественное открытие памятника прославленному генералу, кавалеру множества советских и иностранных орденов и медалей, генералу Штеменко, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На церемонии открытия памятника также наградили военнослужащих государственными наградами и медалями Министерства обороны России.