В Краснодаре спасатели помогли собаке выбраться из ямы

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Инцидент произошёл на улице Большевистской в Краснодаре. Собака упала в яму, прохожие не смогли ее достать самостоятельно и вызвали на подмогу спасателей.

- Краснодарские спасатели помогли собаке выбраться из ямы. Также на неделе были и другие вызовы: сотрудники Службы распилили аварийные деревья по трем адресам, убрали ветки, оказывали помощь участникам ДТП и потушили шесть пожаров, - сообщили в мэрии города.

Спасатели города 11 раз за неделю откачивали воду с подтопленных дворов и обеспечивали соцобъекты бесперебойным электроснабжением во время аварийных отключений.

Напоминаем, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «112».