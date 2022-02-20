В Сочи запустили онлайн-марафон «Мой защитник», посвященный 23 февраля

Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в Сочи в онлайн-формате Фото: пресс-центр администрации Сочи

Учащиеся школ в Сочи также будут участвовать во Всероссийской акции «Армейский чемоданчик». Данная акция приурочена ко Дню защитника Отечества. Во время классного часа школьники будут рассказывать о различных историях, связанных со службой своих родственников. Также в соцсетях будет проведен конкурс видеороликов «Поздравь своего героя!».

— В этом году многие праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества, пройдут в Сочи в онлайн-формате, - подчеркнула заместитель главы муниципального образования Сочи Елена Канюк. - К ним могут присоединиться все жители и гости города-курорта.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде»-Кубань», администрация Сочи планирует поздравить ветеранов. А также возложить цветы на Мемориалах и памятниках, братских могилах и захоронениях Героев во всех районах Сочи.