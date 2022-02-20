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Общество20 февраля 2022 14:02

На Кубани откроют шесть современных модельных библиотек

Они станут интеллектуальными и образовательными центрами
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае обновляют и модернизируют библиотеки. Шесть новых модельных помещений откроют в шести районах края.

- Современные интеллектуальные и образовательные центры появятся в Армавире, Ейске, Тихорецке, Курганинске и станице Отрадной, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

В районах библиотеки не только приводят в порядок, обновляя помещения, но и внедряют новый формат. Их оснащают современным оборудованием, вводят оцифрованный библиотечный фонд и свободный доступ к электронным ресурсам.

С 2020 года на Кубани уже открыли пять модельных библиотек.