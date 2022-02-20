В Анапе прошел международный турнир по казачьему рукопашному бою

Фото: admkrai.krasnodar.ru

XX международный турнир по казачьему рукопашному бою «Спас» прошел в Анапе. В нем приняли участие 145 человек от 12 лет. Победители получи призы.

- Состязания прошли в личном и командном первенствах в пяти возрастных и 17 весовых категориях, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Победителями и призерами соревнований стали представители казачьих обществ Анапы, Абинска, Краснодара и Новороссийска.

Такие соревнования на Кубани проводятся уже 20 лет. Они популяризуют казачье боевое искусство.