На Кубани построят вторую «Атамань»

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Динской построят вторую «Атамань». Новый казачий культурно-этнографический комплекс разместится на площади более 170 тысяч квадратных метров.

– Комплекс появится в западной части станицы Динской. Центральным местом станет главная площадь – майдан, вокруг нее расположится арка-звонница. Также на территории создадут музей казачьей славы, построят часовню, харчевню с гостиницей, оборудуют и другой утварью, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На главной площади будут организовывать и проводить мероприятия, концерты и спортивные состязания.