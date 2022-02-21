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Общество21 февраля 2022 5:04

На Кубани построят вторую «Атамань»

Она появится в станице Динской
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В станице Динской построят вторую «Атамань». Новый казачий культурно-этнографический комплекс разместится на площади более 170 тысяч квадратных метров.

– Комплекс появится в западной части станицы Динской. Центральным местом станет главная площадь – майдан, вокруг нее расположится арка-звонница. Также на территории создадут музей казачьей славы, построят часовню, харчевню с гостиницей, оборудуют и другой утварью, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На главной площади будут организовывать и проводить мероприятия, концерты и спортивные состязания.