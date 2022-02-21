В Геленджике появились «Умные» остановки от Сбера

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Новые остановочные комплексы появились в районе геленджикской Горбольницы, и Дворца Культуры. Инновационные конструкции оснащены информационным табло о прибытии транспорта, видеонаблюденем, Wi-Fi, USB-зарядками. В темное время суток комплекс освещается автоматической светодиодной системой.

Теперь в ожидании транспорта можно совершить все необходимые банковские операции: заплатить за коммунальные услуги, пополнить баланс мобильного телефона или подключиться к интернет-сервисам Сбера.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк:

«Уверена, что наши новые остановки будут полезными для горожан благодаря оснащению передовыми цифровыми решениями. Многофункциональные комплексы появились на улицах Геленджика в рамках подписанного соглашения между Сбером и администрацией города. Отмечу, что остановочные павильоны выполнены из качественных материалов с современным дизайном. Интерактивная сенсорная панель в антивандальном корпусе внутри остановки позволит людям построить маршрут и рассчитать время перемещения на общественном транспорте».