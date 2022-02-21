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Общество21 февраля 2022 7:13

На Кубани выберут территории для благоустройства с 15 апреля по 31 мая

Голосование пройдет в онлайн-режиме
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае выберут зеленые зоны, которые приведут в порядок в 2023 году. Уже в 44 районах сформировали предварительный перечень скверов и парков для благоустройства.

- В общий список входят 147 общественных пространств. За зоны, которые должны в первую очередь благоустроить в 2023 году, проголосуют сами жители, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Голосование пройдет с 15 апреля по 31 мая.

Всего в 2022 году на Кубани приведут в порядок 219 общественных пространств – их выбрали сами жители во время голосования в прошлом году.