В городах Краснодарского края с 21 по 24 февраля могут сойти лавины

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В горах Кубани объявили штормовое предупреждение по лавиноопасности. Снежные массы могут сойти в любой момент с 21 по 24 февраля.

- В горах Краснодарского края лавиноопасно выше 2000 метров, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности и не выходить в горы в непогоду. Эксперты отмечают, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.