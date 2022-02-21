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Общество21 февраля 2022 7:28

Адыгея заняла третье место по смертности на дорогах

Адыгея и Калмыкия попали в тройку регионов России по смертности в ДТП
Валерия ГОДОВНИКОВА
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В расчете на 100 тысяч жителей региона число погибших в ДТП составило 20 человек.

В расчете на 100 тысяч жителей региона число погибших в ДТП составило 20 человек.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адыгея заняла третье место по смертности на дорогах. В расчете на 100 тысяч жителей региона число погибших в ДТП составило 20 человек. По статистике 2021 года, это количество в два раза выше, чем по Южному федеральному округу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Адыгея занимает третье место по показателям смертности (19,86). Самое высокое значение на дорогах в Тыве (33,5). На втором месте - Калмыкия (30).

Кроме того, по итогам 2021 года большое количество смертей зафиксировано в Краснодарском крае (12,6) и Ростовской области (10,5).

- 1 января 2021 года вступили в силу новые правила учета дорожно-транспортных происшествий, - сообщает МВД России. - Они предусматривают включение в официальную статистику сведений об авариях, произошедших только на дорогах общего пользования.