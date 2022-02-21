В Сочи в 2022 году отремонтируют 55 дорог

240 тонн асфальтобетонных смесей в час выпускает производство Фото: пресс-центр администрации Сочи

В Сочи начинают выполнять нацпроект «Безопасные качественные дороги». Администрация города планирует восстановить дороги на 55 улиц. Общая их протяженность составляет более 54 километров. Как удалось выяснить «Комсомольской правде – Кубань», на сегодняшний день приводят в порядок 15 дорог.

В Сочи современный асфальтобетонный завод производит качественные смеси. Они соответствуют всем новым национальным стандартам. Как узнала «КП»-Кубань», 240 тонн асфальтобетонных смесей в час выпускает производство.

- На сегодняшний день заготовлены все необходимые инертные материалы для изготовления асфальтобетонной смеси высокого качества, - заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Андрей Недвижай. - Ее мы будем использовать для ремонта дорог.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Кубань» сообщила о том, что на обходе Сочи работники уже начали укладывать асфальт.