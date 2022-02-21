Трамваи по новому участку на Московской в Краснодаре пойдут с 31 марта

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Пассажирское движение трамваев на новом участке улицы Московской от Петра Метальникова откроется 31 марта. Пути уже достроены, в том числе оборудовано разворотное кольцо.

- Мало просто завершить все работы по строительству трамвайной линии с инфраструктурой. Нужно привести в порядок как проезжую часть, так и тротуары. Благоустроенные пешеходные дорожки нужно сделать не только по Московской, но и Петра Метальникова, - поручил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Работы по благоустройству продолжаются.