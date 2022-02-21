Жители Кубани могут оформить машино-место без ограничений максимальный размер

Фото: пресс-служба Кадастроваой палаты

С 19 февраля 2022 года устанавливаются минимальные размеры машино-мест. Максимальный размер мест для размещения транспортных средств не установлен.

Напоминаем, что ранее были установлены минимальные размеры машино-места – 5,3 x 2,5 м, а также максимальные – 6,2 x 3,6 м. По новому законодательству минимальный предел площади остается прежним, а максимум не устанавливается.

Принятые изменения дают возможность гражданам оформить права на машино-места, предназначенные для любого вида транспортных средств. Существовавшее ограничение не позволяло зарегистрировать территорию под крупногабаритный транспорт, например, сельскохозяйственную технику, грузовой автотранспорт, автобусы, технические средства для инвалидов.

Места для парковки транспорта стали самостоятельными объектами недвижимости только в 2017 году. Согласно Градостроительному кодексу РФ, машино-место – это часть здания, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства. При этом территория парковочного места должна быть не ограничена либо ограничена частично.

Чтобы оформить машино-место в собственность, необходимо подать соответствующее заявление, приложив к нему соглашение всех собственников либо решение общего собрания, определяющее порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Также необходимо установить границы участка, выделяемого из территории общего пользования. В связи с этим потребуется обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит технический план и установит границы машино-места.

Подать заявление на государственный кадастровый учёт и государственную регистрацию прав можно лично в любом офисе МФЦ, а также в электронной форме на официальном сайте Росреестра rosreestr.gov.ru.

Подать документы можно не выходя из дома. В рамках выездного обслуживания специалисты Кадастровой палаты приедут в любое удобное для заявителя место и время. Заказать услугу можно по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061), по электронной почте uslugi-pay@23.kadastr.ru, либо через онлайн-сервис Кадастровой палаты svo.kadastr.ru.