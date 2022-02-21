Поставки сыра из Адыгеи за 2021 год увеличились в 1,5 раза

Адыгейский сыр пользуется спросом не только в своем регионе, но и за рубежом. Фото: Евгений ДЕНИСЮК.

Адыгея экспортировала за 10 месяцев 2021 года 57,8 тонны сыра на 394 тысячи долларов (30,07 миллиона рублей по нынешнему курсу. - Авт.). Эта сумма в полтора раза выше, чем год назад.

- Сыры поставлялись в Германию и Азербайджан, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель Центра поддержки экспорта республики Алий Дедухов. - По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель на 50,1% больше. В 2020 году предприятия республики экспортировали на 309 тысяч долларов. Это 23,5 миллиона рублей.

Отметим, что адыгейский сыр пользуется спросом не только в своем регионе, но и за рубежом. Как сообщает министерство сельского хозяйства республики, его экспорт составляет 30%.

- Такой показатель связан с высоким качеством сырья, - уточняют в ведомстве. - А также с жесткими требованиями к безопасности продукта.