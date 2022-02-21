На Кубани за сутки COVID-19 заболели 2047 человек, в том числе 121 ребенок

Самому старшему заболевшему COVID-19 за последние сутки 100 лет Фото из архива КП

В Краснодарском крае за сутки COVID-19 заболели 2047 человек. Среди новых пациентов насчитывается 121 ребенок. Об этом сообщает оперативный штаб края.

- В Краснодаре заболели 739 человек, в Сочи – 139, в Анапе – 127, в Армавире – 125. В Туапсинском районе получено 109 положительных результатов, в Новороссийске – 108, в Белореченском районе – 98, в Тихорецком – 92. В Крымском районе насчитывается 51 новый пациент, в Геленджике – 45, в Красноармейском районе – 44, в Ленинградском – 40, в Мостовском - 36 положительных результатов, в Новопокровском – 32, в Усть-Лабинском – 31, - сообщили в оперштабе региона.

В остальных муниципалитетах количество заболевших составляет менее 30 человек.

Самому младшему новому пациенту 1,5 месяца, самому старшему – 100 лет. На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 108 пациентов, 5 – на ЭКМО.