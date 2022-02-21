6 партий томатов с вирусом, доставленных на Кубань, с начала года отправлены обратно в Турцию и Египет

Партии томатов черри доставили в морской порт "Новороссийск" Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 партий карантинных томатов, доставленных на Кубань, отправлены обратно в Турцию и Египет. В овощах при проверке обнаружили вирус мозаики пепино. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, в морской порт «Новороссийска» доставлен груз в виде томатов черри, в которых выявлено опасное карантинное заболевание. Общий вес партий составил 11,9 тонны.

- Заболевание томатов подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР». С начала года вирус мозаики пепино выявлен в 6 партиях импортной подкарантинной продукции общим весом 121 тонна, из которых 5 партий поступили из Турции и 1 партия из Египта, - сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.