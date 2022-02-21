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Общество21 февраля 2022 9:03

Почетный гражданин Сочи Игорь Левитин отмечает 70-летний юбилей

21 февраля празднует свой день рождения помощник президента Российской Федерации
Ангелина НАЗАРЧУК
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У Игоря Левитина сегодня юбилей Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

У Игоря Левитина сегодня юбилей Фото: Telegram канал Алексея Копайгородского

Игорь Евгеньевич Левитин - помощник президента РФ с сентября 2013 года. С 2004 года по 2012 год - министр транспорта России. Действующий госсоветник РФ первого класса.

- Уважаемый Игорь Евгеньевич, мы глубоко ценим ваши заслуги перед нашей страной и будем всегда помнить, что вы сделали для Сочи во время подготовки и проведения зимней Олимпиады 2014 года, - написал в своем Telegram канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - В этот период со стороны Минтранса РФ особое внимание уделялось реализации всех мероприятий, связанных с подготовкой к проведению Игр.

Напомним, благодаря Игорю Левитину Сочи получил современную транспортную инфраструктуру. Также были построены новые развязки и дорога Дублер Курортного проспекта. Появилась и железная дорога в Красную Поляну и Международный аэропорт Сочи.