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Происшествия21 февраля 2022 9:57

Водитель без прав погиб в ДТП в Темрюкском районе Кубани

Пассажир легковушки госпитализирован с травмами
Светлана ОВДЕЙ
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Водитель погиб, пассажира авто госпитализировали с травмами Фото из архива КП

Водитель погиб, пассажира авто госпитализировали с травмами Фото из архива КП

Смертельное ДТП произошло накануне в Темрюкском районе Кубани. Легковушка врезалась в дерево, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Предварительно, около 23:00 29-летний водитель Hyundai Accent без прав превысил скорость, съехал с дороги и столкнулся с деревом.

- В результате ДТП водитель авто погиб на месте, 32-летний пассажир госпитализирован с травмами. Обстоятельства аварии устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.