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Происшествия21 февраля 2022 10:09

В Горячем Ключе водитель "газели" насмерть сбил пешехода

Мужчина шел по обочине
Светлана ОВДЕЙ
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Пешеход от полученных травм скончался Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пешеход от полученных травм скончался Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП произошло в Горячем Ключе. Водитель "газели" насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно, 51-летний водитель "газели" накануне проезжал по трассе М-4 "Дон" – Саратовская – Горячий Ключ. В это время по обочине шел 42-летний мужчина – на одежде отсутствовали светоотражающие элементы. Не заметив пешехода, водитель сбил его.

- В результате происшествия 42-летний пешеход от полученных травм скончался. Обстоятельства ДТП устанавливаются, - сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.