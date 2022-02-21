В Темрюкском районе из-за ремонта меняется схема движения

Строительство и реконструкцию автомобильной трассы А- 290 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временно меняется схема движения в районе хутора Белый. Это связано со строительством и реконструкцией автомобильной трассы А-290 Новороссийск – Керчь.

Изменения начнутся с 27 февраля 2022 года. Движение на участке поменяется в обоих направлениях от Джигинки до Темрюка, от Джигинки в сторону Крыма, а также от Темрюка в сторону Крыма.

- Просьба к водителям обращать внимание на временные знаки и временную дорожную разметку при подъезде к развязке в районе хутора Белый, - сообщили «КП» - Кубань» в Управлении федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Кроме того, на трассе А-290 работы ведутся одновременно на трех участках в районе обхода Анапы, обхода в поселке Виноградный в двух направлениях - Цибанобалка - Джигинка и Джигинка - подход к Крымскому мосту. Ремонт на первом отрезке подходит к завершению.

Проект создает единую транспортную систему. Через Крымский мост будут связаны федеральная трасса М-4 «Дон» и полуостров.

Предусмотрено строительство четырехполосной дороги длиной 56,6 км, в том числе 9 развязок. За сутки по трассе смогут проехать порядка 35 тысяч автомобилей.