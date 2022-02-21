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Общество21 февраля 2022 11:17

Пожизненный срок грозит краснодарцу за сбыт более 1 кг наркотика

Мужчина приобрел вещества в интернете
Светлана ОВДЕЙ
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У задержанного изъяты пять пакетов с веществом Фото: пресс-служба УМВД РФ по Краснодару

У задержанного изъяты пять пакетов с веществом Фото: пресс-служба УМВД РФ по Краснодару

В Краснодаре задержан сбытчик крупной партии наркотиков. У мужчины обнаружили более 1 килограмма веществ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.

Так, 41-летний местный житель купил в Интернете наркотики и собирался сбыть на территории краевого центра в виде тайниковых закладок. У задержанного изъяты пять пакетов с веществом темно-голубого цвета - производным N – метилэфедрона массой более 1 килограмма.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчине грозит максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.

На период следствия краснодарец заключен под стражу.