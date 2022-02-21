На Кубани 22 февраля потеплеет до 17 градусов Фото: t.me/kubanmeteo

На Кубань вновь идет весна. Так, 22 февраля в регионе потеплеет до 17 градусов. А день пройдет без осадков, сообщают в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер южный и юго-восточный будет достигать 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 1 – 6 градусов тепла, днем – от 12 до 17, - сообщили в Краснодарском ЦГМС.

А на Черноморском побережье, в частности в Туапсинском районе, ночью пройдет дождь. Порывы ветра на кубанских курортах достигнут 6-11 метров в секунду, местами - 15-18. Температура воздуха ночью составит 2 - 7 градусов тепла, на участке Анапа - Геленджик – 6-11, днем – 11-16. На Азовском побережье воздух прогреется до 8-13 градусов.

- Отметим, что 23 февраля температура воздуха поднимется еще на несколько градусов, ожидается самый теплый день за последнее время, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.