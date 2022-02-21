Порядка 600 тысяч туристов посетили горнолыжные курорты Сочи с начала 2022 года

В некоторых апартаментных комплексах приближается к 100% заселению Фото: Александр ЛАГУТЕЕВ

Каждый день горнолыжные трассы посещают порядка 30 тысяч гостей. В связи с большим потоком туристов администрация Сочи следит за качеством работы служб. Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», мониторинговые группы на постоянной основе проверяют продуктовые магазины, различные точки питания начиная от столовых и заканчивая ресторанами. Также уделяют внимание и коронавирусным мерам ограничения.

- К празднику – ждем еще больше туристов, - подчеркнул в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский. - Мы следим за качеством услуг.

Следует отметить, на побережье Сочи также большое количество туристов. На сегодняшний день загрузка отелей и гостиниц превышает 60%.