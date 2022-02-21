Уверенный плюс прогнозируют на всей территории Кубани. Фото: Михаил ПАТЛИС

Гидрометцентр предупредил о резком потеплении на Кубани 22 февраля. Как сообщают синоптики, влияние фронтальных разделов на погоду в крае начинает ослабевать. Это значит, что над регионом наконец станет ясно. Это, в свою очередь, принесет тепло.

- Начиная с 22 февраля в Краснодарском крае будут проявления настоящей весны, - сообщил «КП» - Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. - По прогнозам, в дневные часы температура воздуха будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла. Причем по всей территории региона.

22 февраля по Краснодарскому краю ожидается переменная облачность, правда, ночью местами еще пройдет небольшой дождь.

В ночные часы температура воздуха будет 1-6 градусов выше нуля, днем отметки вырастут до +12-17 градусов. На Азовском побережье ожидается 8-13 градусов, на Черноморском значения выше - плюс 11-16 градусов.

- 23 февраля температура воздуха поднимется еще на несколько градусов и ожидается самый теплый день за последнее время, - говорят в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кстати, как отмечают метеорологи, заморозки возможны лишь в горах, но только в ночные часы.

Напомним, ранее «КП» - Кубань» сообщала о том, что синоптики удивили окончательным прогнозом на конец февраля в Краснодарском крае.