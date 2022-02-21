85 случаев преступления зарегистрировано в Адыгее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

85 случаев умышленного повреждения чужого имущества зарегистрировано в Адыгее. Об этом сообщают в МВД по Адыгее. Одно из таких преступлений произошло на территории Красногвардейского района республики.

- Во время проведения мероприятий по заявлению 37-летнего местного жителя сотрудники уголовного розыска задержали 35-летнего соседа, - сообщил начальник пресс-службы МВД по Адыгее Байзет Гомлешко.

Во время ссоры мужчина разбил стекло и повредил дверь автомобиля пострадавшего.

- Ущерб составил более 10 тысяч рублей, - удалось выяснить «Комсомольской правде» - Кубань».

В 2021 году в Адыгее зарегистрировано 85 преступлений умышленного повреждения чужого имущества. Статьи предусматривают наказание на срок от двух до пяти лет.