На Кубани в последнюю неделю февраля будет непривычно тепло. Фото: Михаил ПАТЛИС

С 22 февраля в Краснодарский край придет весеннее тепло. Причиной тому станет уход фронтальных разделов, которые ранее влияли на погоду в регионе. На смену дождю и свежим +8 градусам придет приятное тепло. Причем, как говорят метеорологи, уверенный плюс ожидается на всей территории Кубани. Как сообщается, в дневные часы воздух будет прогреваться до +13-16 градусов.

Также синоптики назвали самый теплый день в Краснодарском крае в феврале.

- 23 февраля температура воздуха поднимется еще на несколько градусов, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Именно этот день ожидается самым теплым за последнее время.

Правда, как удалось узнать «КП» - Кубань», температурных рекордов 23 февраля не ожидается.

- Самый теплый день был был в 1966 году, тогда воздух прогрелся в регионе до плюс 18,5 градуса, - отмечают в метеобюро. - Самая низкая температура 23 февраля зарегистрирована в 1954 году - минус 20,7 градуса.