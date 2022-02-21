Валерия Гокова о дизайне, моде будущего и новой коллекции своего бренда

Создательница бренда «Lera Grach Design» Валерия Гокова. Фото: Екатерина БУРМИСТРОВА

Валерия Гокова - создательница бренда «Lera Grach Design», который уже на протяжении четырех лет радует своих клиенток яркими и актуальными образами. Главными составляющими успешного бренда, по мнению Валерии, являются оригинальные лекала, импортные ткани, эксклюзивная фурнитура и сильная команда. В интервью она рассказала о том, с чего начался ее интерес к дизайну, какой будет новая коллекция и как соблюсти баланс между своим видением и интересом покупателя.

- С чего начался ваш интерес к дизайну одежды и моде? Как вы поняли, что это ваше призвание?

- Еще в детстве я превращала домашние занавески в платья в индийском стиле и делала шоу во дворе. Просто тянуло всю жизнь ко всему красивому и необычному, вот никак не могу остановиться на достигнутом и не планирую ни в коем случае.

- Что для дизайнера важнее: делать так, как он видит сам, или все же ориентироваться на вкусы потребителя? Где этот баланс?

- Смотря для чего балансировать. Если это вопрос денег и заработка, то дизайнер вынужден ориентироваться на вкусы потребителя. Что лучше, лично мне до сих пор так и не понятно… С одной стороны, хочется радовать покупателя своими спонтанными идеями, но с другой - нужен заработок. Как всегда, хочется всего и сразу, но при этом, чтобы всем было хорошо.

- Скоро вы запустите новую коллекцию, какой она будет? Чем вы вдохновлялись при ее создании?

- Она будет максимально комфортной с использованием натуральных тканей. Мне всегда нравилось творчество Вирджила Абло, поэтому впереди много худи, футболок и комфортной одежды.

- Как вы думаете, за что покупатели так любят ваш бренд?

- За качество, удобные лекала, цену и натуральные ткани или правильные смесовые ткани.

- У любого дизайнера одежды есть свой индивидуальный стиль. Как бы вы охарактеризовали свой стиль?

- Classy casual.

- Мода будущего - какая она?

- На мой взгляд, каждые 30 лет мода немного повторяется. Будет много ядовитых цветов, больших платформ и геометрии. Хотелось бы больше шелка во всех его вариациях.

- Какие у вас планы на ближайшее будущее?

- Закончить дизайн моей квартиры как можно скорее, чтобы полной сил начать создание новой коллекции бренда. Пару лет назад я переехала в первую самостоятельно купленную мной квартиру, она была абсолютно пустой - без стен и дверей. Я приняла решение сделать дизайн самостоятельно и ушла в ремонт на пару лет. Честно, даже не жалею, что квартирный вопрос отвлек меня от коллекции на такой долгий срок - я продолжала творить, а каждый день был насыщенным и интересным. Сейчас даже подумываю о возможности заняться дизайном недвижимости.