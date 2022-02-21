На Кубани 22-летняя девушка станцевала на мемориальном комплексе

Девушке выписали штраф в размере 40 тысяч рублей Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

22-летняя девушка устроила танцы на мемориальном комплексе в Гулькевичском районе Кубани. Хулиганке выписали штраф. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, в социальных сетях распространилось видео: на кадрах девушка танцует на постаменте Вечного огня в городе Гулькевичи. Как оказалось, это была студентка 4-го курса Армавирского педагогического университета. Позже ее задержали в аэропорту Краснодара.

- В отношении правонарушительницы составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ. Решением суда девушке назначено наказание в виде выплаты штрафа в размере 40 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что ранее девушку уже привлекали к ответственности за мелкое хулиганство.