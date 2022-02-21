В Адыгее зарегистрировано 480 новых случаев заболевания короновирусом

На лечении находятся 7525 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки COVID-19 заболело еще 480 человек. Таковы свежие данные оперативного штаба.

- На лечении находятся 7525 человек. Выздоровевших 32 109 человек - за сутки выписали из больниц еще 305 пациентов, - сообщает «КП» - Кубань» федеральный оперативный штаб.

В инфекционных больницах скончались два пациента - мужчины из Майкопа и Майкопского района. Лабораторными исследованиями подтвердили, что причинами смерти стал ковид.

Обстановка в муниципалитетах республики по числу заболеваемости разная. Наибольшее количество зараженных в Майкопе -18 081. В Тахтамукайском и Майкопском районах ситуациях почти одинаковая: 5695 и 5176 человек. В Красногвардейском районе COVID-19 выявлен у 2433 жителей, в Кошехабльском районе - 2303, а в Гиагинском районе у 2206.

Наименьшее число заболевших зафиксировано в Теучежском районе - 1732, в Адыгейске - 1464 и в Шовгеновском районе - 1414.