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Общество21 февраля 2022 12:36

Нелегальный игорный клуб закрыли в Анапе

Полицейские изъяли оборудование
Светлана ОВДЕЙ
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Оборудование изъяли Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Оборудование изъяли Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Нелегальный игорный клуб обнаружили и закрыли в Анапе. Во время проверки полицейские изъяли оборудование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Незаконная игорная деятельность проводилась в здании по улице Красноармейской. В зал пускали только постоянных клиентов, знакомых с организатором подпольного клуба. В заведении обнаружили и изъяли компьютеры, жесткие диски, ресиверы, модемы и документы для организации нелегальной деятельности.

- Опрошенные посетители подтвердили полицейским, что пришли в заведение для участия в азартных играх на деньги, зачисляемые организатором на электронный счет игрока. Оперативные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.