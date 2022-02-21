Нелегальный игорный клуб закрыли в Анапе

Оборудование изъяли Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Нелегальный игорный клуб обнаружили и закрыли в Анапе. Во время проверки полицейские изъяли оборудование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Незаконная игорная деятельность проводилась в здании по улице Красноармейской. В зал пускали только постоянных клиентов, знакомых с организатором подпольного клуба. В заведении обнаружили и изъяли компьютеры, жесткие диски, ресиверы, модемы и документы для организации нелегальной деятельности.

- Опрошенные посетители подтвердили полицейским, что пришли в заведение для участия в азартных играх на деньги, зачисляемые организатором на электронный счет игрока. Оперативные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.