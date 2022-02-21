В Майкопе продолжают работать семь амбулаторных «температурных» центров

В Адыгее работают "температурные" центры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Майкопе продолжают работать семь «температурных» центров. Об этом сообщает минздрав Адыгеи.

- В Майкопе продолжают функционировать семь амбулаторных «температурных» центров. В них обращаются люди с коронавирусом, - сообщили сайту «КП» - Кубань» в минздраве Адыгеи. – Сюда можно обратиться без подтвержденного диагноза, с первыми признаками ОРВИ, без записи и без звонка на горячую линию.

В амбулаторных центрах пациентов осматривает врач, берет анализ на ковид, назначает лечение и выписывает больничный.

Амбулаторные «температурные» центры находятся в Майкопе по адресам: улица Чкалова, 77, Калинина, 213, Комсомольская, 159, Пушкина, 194, Пролетарская, 353, Первомайская, 205, 7-й переулок, 16.